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17 июня 2024, 18:46 Читати українською

Китай начинает расследование против продуктов из ЕС

Китай 17 июня начал расследование импорта свинины и производных продуктов из ЕС по искусственно заниженным ценам. Об этом сообщает Reuters.

Китай 17 июня начал расследование импорта свинины и производных продуктов из ЕС по искусственно заниженным ценам.

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8 июня Китайской ассоциацией животноводства была подана жалоба по искусственно заниженным ценам на европейскую продукцию. В ней также была просьба начать антидемпинговое расследование некоторых европейских продуктов со свинины.

Следом за ней также была подана жалоба по импорту молочных продуктов.

В Европейской комиссии уже заявили, что не озабочены китайским расследованием. Также сообщили, что ЕС будет гарантировать соответствие расследования правилам Всемирной торговой организации.

Однако Испания, крупнейший экспортер свинины в Китай, призывает к переговорам во избежание тарифов на экспорт в Китай.

Сообщается, что на ЕС приходится более половины свинины, импортированной Китаем в 2023 году на сумму около 6 млрд долл., из которых около четверти — из Испании.

Нидерланды и Дания, занимающие второе и третье места, в прошлом году экспортировали в Китай свинину на сумму 620 и 550 млн. долларов соответственно.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
17 июня 2024, 19:15
#
Торгівельні війни за сфери впливу продовжуються…
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