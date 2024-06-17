Китай 17 июня начал расследование импорта свинины и производных продуктов из ЕС по искусственно заниженным ценам. Об этом сообщает Reuters.
Китай начинает расследование против продуктов из ЕС
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
8 июня Китайской ассоциацией животноводства была подана жалоба по искусственно заниженным ценам на европейскую продукцию. В ней также была просьба начать антидемпинговое расследование некоторых европейских продуктов со свинины.
Следом за ней также была подана жалоба по импорту молочных продуктов.
В Европейской комиссии уже заявили, что не озабочены китайским расследованием. Также сообщили, что ЕС будет гарантировать соответствие расследования правилам Всемирной торговой организации.
Однако Испания, крупнейший экспортер свинины в Китай, призывает к переговорам во избежание тарифов на экспорт в Китай.
Сообщается, что на ЕС приходится более половины свинины, импортированной Китаем в 2023 году на сумму около 6 млрд долл., из которых около четверти — из Испании.
Нидерланды и Дания, занимающие второе и третье места, в прошлом году экспортировали в Китай свинину на сумму 620 и 550 млн. долларов соответственно.
Комментарии - 1