К закрытию межбанка курс доллара упал на 2 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро выросло на 5 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 17 июня: на межбанке доллар упал, а евро выросло
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Открытие 17 июня
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Закрытие 17 июня
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Изменения
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40,65/40,70
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40,63/40,65
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2 /5
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43,49/43,53
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43,54/43,55
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5/2
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,55−41,05 грн. Евро покупают за 43,58 грн., а продают за 44,30 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,90−41,00, евро — 44,10−44,30 грн.
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Источник: Минфин
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