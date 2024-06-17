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17 июня 2024, 15:59 Читати українською

Украина заняла четвертое место в мировом рейтинге импортеров вооружения — SIPRI

Украина по итогам 2019−2023 годов стала крупнейшим импортером оружия в Европе и заняла четвертое место в мире, свидетельствует Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Украина по итогам 2019−2023 годов стала крупнейшим импортером оружия в Европе и заняла четвертое место в мире, свидетельствует Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиДоля Украины в импортеСогласно данным, мировая доля Украины в импорте основных видов вооружений в 2019—2023 годах составила 4,9%.
Фото:depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Доля Украины в импорте

Согласно данным, мировая доля Украины в импорте основных видов вооружений в 2019—2023 годах составила 4,9%.

Первые три места в рейтинге импортеров оружия заняли Индия (9,8% от мирового объема), Саудовская Аравия (8,4%) и Катар (7,6%), пишет DW.

Согласно докладу SIPRI, мировые военные расходы выросли на 6,8 процента и превысили $2,4 триллиона. Больше денег на оборону тратят США — $916 миллиардов по итогам 2019−2023 годов. Это втрое больше, чем расходы Китая, занимающего второе место по общему объему после США, указывает SIPRI.

В Европе оборонные расходы из-за войны в Украине нарастили 39 из 43 стран Европы.

Также институт посчитал, что по состоянию на январь 2024 общемировой запас ядерного оружия составляет примерно 12121 боеголовок, около 9585 из них находились на военных складах для потенциального использования.

Около 2100 из развернутых ядерных боеголовок находились в состоянии повышенной боевой готовности на баллистических ракетах. Практически все они принадлежат hоссии или США, которые владеют 90% ядерного арсенала.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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tckgoblinu
tckgoblinu
17 июня 2024, 16:11
#
А чому *** нам кажуть тоді, що зброї і боєприпасів не вистачає???
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