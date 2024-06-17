План поступлений от Единого социального взноса (ЕСВ), являющийся главной статьей доходов Пенсионного фонда, не выполнен за январь-май. Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.
Государство отстает от плана сбора ЕСВ — Гетманцев
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В части ЕСВ, которая распределяется на пенсионное страхование — план не выполнен на 3,7% (недобор 7,2 млрд грн)
В части ЕСВ, которая распределяется на социальное страхование из-за потери трудоспособности — на 8,7% (недобор 1,3 млрд грн).
Большинство этого разрыва возникло в первые два месяца этого года. Это было связано, прежде всего, с меньшими затратами на оплату труда из-за недопоступления внешнего финансирования госбюджета.
Негативное влияние на выполнение плана ЕСВ дополнительно может оказывать усиление неформальной занятости мужчин из-за фактора мобилизации, добавляет Гетьманцев.
Государство собирает ЕСВ и одновременно является крупнейшим плательщиком ЕСВ,
В целом доходы Пенсионного фонда Украины за январь-май составили 342,4 млрд. грн. Это на 8,2% больше (+25,9 млрд грн), чем за аналогичный период в прошлом году.
Комментарии - 11
Дар’я правда не вказала, що вона за 2023 рік задекларувала, що в неї Заробітна плата отримана за основним місцем роботи 3 172 794 грн
Ще в Дашуні 4 автомобілі, кілька квартир і пару земельних ділянок.
Про кількість депозитів і готівки я проповчу, бо тут регламентованих Мінфіном 1500 знаків для одного допису не вистачить :)
Але ви пашіть, порадила Дашка, більше пашете і може щось вам на пенсію капне.
От 52 млн Украины осталось менее 30 млн и в основном старшего поколения . Я даже в страшном сне не мог представить что у нас будут штурмовики 50+ . Типа букет болезней , колени ломит , позвоночник болит , но типа броник , 20 кг обмундирования и вперед .
Перспективы по населению — 10−13 млн через 30 лет и это уже неизбежно . в прошлом году родилось 180 тыс детей * 73 года — 25% на эммиграцию = то что будет через 30 лет ибо процесс снижения рождаемости продолжается .
Всякий раз когда кричат — армия , мова , томос , рассказывают как маленькими рученками выбивал московских вшей из беженцев , или пусть сдают паспорт — минус по гривне с вашей будущей пенсии . Налогоплательщики уезжают , не рождают детей в токсичной среде и так далее .