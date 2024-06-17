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17 июня 2024, 13:45 Читати українською

Государство отстает от плана сбора ЕСВ — Гетманцев

План поступлений от Единого социального взноса (ЕСВ), являющийся главной статьей доходов Пенсионного фонда, не выполнен за январь-май. Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

План поступлений от Единого социального взноса (ЕСВ), являющийся главной статьей доходов Пенсионного фонда, не выполнен за январь-май.

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В части ЕСВ, которая распределяется на пенсионное страхование — план не выполнен на 3,7% (недобор 7,2 млрд грн)

В части ЕСВ, которая распределяется на социальное страхование из-за потери трудоспособности — на 8,7% (недобор 1,3 млрд грн).

Большинство этого разрыва возникло в первые два месяца этого года. Это было связано, прежде всего, с меньшими затратами на оплату труда из-за недопоступления внешнего финансирования госбюджета.

Негативное влияние на выполнение плана ЕСВ дополнительно может оказывать усиление неформальной занятости мужчин из-за фактора мобилизации, добавляет Гетьманцев.

Государство собирает ЕСВ и одновременно является крупнейшим плательщиком ЕСВ, в т. ч. по зарплатам бюджетников и денежному обеспечению военных.

В целом доходы Пенсионного фонда Украины за январь-май составили 342,4 млрд. грн. Это на 8,2% больше (+25,9 млрд грн), чем за аналогичный период в прошлом году.

Источник: Минфин
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Комментарии - 11

+
+60
tckgoblinu
tckgoblinu
17 июня 2024, 13:55
#
А для чого нам це «ЄСВ», якщо нам вже прямим текстом сказала Заступниця міністра соцполітики Дар’я Марчак, що пенсій не буде, бо«Грошей, які українці сплачують у Пенсійний фонд, давно не вистачає, щоб покривати пенсії, а дефіцит покривають коштом державного бюджету.»

Дар’я правда не вказала, що вона за 2023 рік задекларувала, що в неї Заробітна плата отримана за основним місцем роботи 3 172 794 грн

Ще в Дашуні 4 автомобілі, кілька квартир і пару земельних ділянок.

Про кількість депозитів і готівки я проповчу, бо тут регламентованих Мінфіном 1500 знаків для одного допису не вистачить :)

Але ви пашіть, порадила Дашка, більше пашете і може щось вам на пенсію капне.

+
+45
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
17 июня 2024, 14:39
#
Она сказала правду, опрометчиво, но вы ее должны знать .

От 52 млн Украины осталось менее 30 млн и в основном старшего поколения . Я даже в страшном сне не мог представить что у нас будут штурмовики 50+ . Типа букет болезней , колени ломит , позвоночник болит , но типа броник , 20 кг обмундирования и вперед .

Перспективы по населению — 10−13 млн через 30 лет и это уже неизбежно . в прошлом году родилось 180 тыс детей * 73 года — 25% на эммиграцию = то что будет через 30 лет ибо процесс снижения рождаемости продолжается .

Всякий раз когда кричат — армия , мова , томос , рассказывают как маленькими рученками выбивал московских вшей из беженцев , или пусть сдают паспорт — минус по гривне с вашей будущей пенсии . Налогоплательщики уезжают , не рождают детей в токсичной среде и так далее .
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
17 июня 2024, 14:04
#
Треба просто ще більше видавати депутатам на компенсацію оренди житла, а то за 2 роки війни всього 64 мільйони гривень видали депутатам, це ж в нас найбідніша прошарка населення)
+
+45
Mini Mi
Mini Mi
17 июня 2024, 14:07
#
Хах, так, а что вы хотели то? Куча народу, который этот есв и платил в тень свалило благодаря мобилизации. Щас ещё шлифонут поднятием налогов и убегут оставшиеся.
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0
YevgenMuza
YevgenMuza
17 июня 2024, 14:20
#
Я вважає єдиним виходом з цього має бути збільшення ЄСВ з 22% до 44%.
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0
tckgoblinu
tckgoblinu
17 июня 2024, 14:34
#
Краще 199%
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0
gorobezus
gorobezus
17 июня 2024, 15:55
#
До года этак 16−17, хотя точно не помню, ЕСВ и было около 40%. А потом керманычи снизили до существующего уровня, но работодатели освободившиеся деньги в фонд ЗП не переправили.
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0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
17 июня 2024, 14:34
#
Я так понимаю мобилизация тут ни при чем ?
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0
Prya
Prya
17 июня 2024, 15:19
#
Мы, по-видимому, полноценно её эффект ещё только прочувствуем, из-за лага в два-три месяца
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
17 июня 2024, 15:20
#
Уже третий год уплата ЕСВ у фопов за себя исключительно добровольная, и из знакомых айтишников кого не спрошу, никто не платит, фопы- пенсионеры тоже не платят, так что 3,7% дефицита это еще не плохой показатель.
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0
TAN72
TAN72
17 июня 2024, 15:47
#
Так идёт полная утилизация 50+, что бы не кому было выплачивать пенсию,а молодежь оставляют для обслуги прийдущих сюда господ.
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