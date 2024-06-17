Государство отстает от плана сбора ЕСВ — Гетманцев

План поступлений от Единого социального взноса (ЕСВ), являющийся главной статьей доходов Пенсионного фонда, не выполнен за январь-май. Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев .

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В части ЕСВ, которая распределяется на пенсионное страхование — план не выполнен на 3,7% (недобор 7,2 млрд грн)

В части ЕСВ, которая распределяется на социальное страхование из-за потери трудоспособности — на 8,7% (недобор 1,3 млрд грн).

Большинство этого разрыва возникло в первые два месяца этого года. Это было связано, прежде всего, с меньшими затратами на оплату труда из-за недопоступления внешнего финансирования госбюджета.

Негативное влияние на выполнение плана ЕСВ дополнительно может оказывать усиление неформальной занятости мужчин из-за фактора мобилизации, добавляет Гетьманцев.

Государство собирает ЕСВ и одновременно является крупнейшим плательщиком ЕСВ, в т. ч. по зарплатам бюджетников и денежному обеспечению военных.

В целом доходы Пенсионного фонда Украины за январь-май составили 342,4 млрд. грн. Это на 8,2% больше (+25,9 млрд грн), чем за аналогичный период в прошлом году.