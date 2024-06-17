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17 июня 2024, 13:20 Читати українською

Рейтинг крупнейших компаний мира по рыночной капитализации в 2024 году

Microsoft, гигант программного обеспечения и облачных технологий, укрепила свое лидерство, увеличив капитализацию на разительные 29% и достигнув отметки в $3,29 трлн в течение 2023−2024 годов. Об этом пишет Лига.

Microsoft, гигант программного обеспечения и облачных технологий, укрепила свое лидерство, увеличив капитализацию на разительные 29% и достигнув отметки в $3,29 трлн в течение 2023−2024 годов.
Фото:depositphotos

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Рыночная капитализация

NVIDIA, ведущий производитель в области графических процессоров и ИИ, совершила невероятный прорыв, увеличив свою капитализацию более чем в три раза — до почти $3,26 трлн. Все они догнали бывшего лидера Apple. Однако разрыв между тремя компаниями настолько мал, что их порядок в списке может изменяться в течение одного дня.

Apple выросла на 12%, что является самым низким ростом среди всех рейтинговых компаний. Однако значительную часть роста компания получила несколько дней назад благодаря новостям об интеграции ИИ в их продукты.

Кроме длительно отсутствующей стратегии по искусственному интеллекту, есть другие проблемы, которые тяготили акции и капитализацию Apple в течение года. Это слабые продажи iPhone в Китае и США, а также юридические проблемы политики App Store в Европе.

Saudi Aramco, нефтяной гигант Саудовской Аравии, также понес потери, уменьшив свою капитализацию почти на 15% — вероятно, из-за колебаний цен на нефть и глобального перехода к возобновляемым источникам энергии.

Заметный рост показали Meta Platforms (владелец Facebook) и Amazon, которые смогли восстановиться после спада в прошлом году.

В целом, рейтинг отражает ключевые тренды мировой экономики: рост роли технологий, особенно ИИ, и усиление конкуренции между гигантами за лидерство в новых отраслях.

Источник: Минфин
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