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17 июня 2024, 12:55 Читати українською

Apple поделится с банками своими платежными функциями

Apple анонсировала ряд усовершенствований для своего цифрового кошелька Apple Pay во время ежегодной конференции для разработчиков. Среди нововведений — возможность для банков предлагать клиентам BNPL-опцию оплаты частями «купи сейчас, плати позже» через карты, привязанные к Apple Pay. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Apple анонсировала ряд усовершенствований для своего цифрового кошелька Apple Pay во время ежегодной конференции для разработчиков.

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В США первыми эту функцию внедрят Citigroup, Synchrony Financial и эмитенты карт, использующих программное обеспечение Fiserv.

Кроме того, Apple добавляет возможность оплачивать покупки с помощью бонусных баллов с карточек. Discover Financial Services, Synchrony и эмитенты Fiserv будут первыми участниками этой инициативы.

Для дальнейшего расширения охвата Apple Pay компания также позволит производить платежи через сторонние браузеры с помощью специального кода, который можно отсканировать по телефону. Таким образом, карта в цифровом кошельке iPhone сможет использоваться для оплаты через весь интернет.

Apple также продолжит предлагать собственную опцию оплаты по частям Apple Pay Later. Кроме того, пользователи из США смогут подавать заявки на кредиты через провайдера услуг «купи сейчас, плати позже» Affirm при оплате через Apple Pay.

По данным издания, банки в США согласились платить Apple 0,15% от суммы покупки, совершенной кредитной картой через Apple Pay.

Источник: Минфин
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