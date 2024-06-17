17 июня графики почасовых отключений электроэнергии действуют по всей стране с 08:00 до 24:00. В то же время энергетики снизили время действия отключений двух очередей одновременно. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
Отключение света: Укрэнерго на сегодня сократило время почасовых отключений
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Графики отключений
«17 июня облэнерго по всей территории Украины будут применять графики почасовых отключений с 8:00 до 24:00 — 1 очередь. Внимание! Уменьшено время применения большего объема ограничений: 2 очереди одновременно будут применены с 19:00 до 22:00», — говорится в сообщении.
Отмечается, что этому способствовало снижению потребления в связи с прохладной погодой.
Дефицит в энергосистеме
В ближайшие дни Энергоатом выведет в ремонт еще один энергоблок АЭС. Учитывая это, а также рост потребления электроэнергии в июле дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться.
«Но, с другой стороны, именно такой график ремонтов позволит осенью максимально сократить продолжительность вынужденных отключений электроэнергии», —отметили в Энергоатоме.
В Укрэнерго ожидают, что в середине лета ситуация в энергосистеме страны может быть самой тяжелой.
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