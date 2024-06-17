Отключение света: Укрэнерго на сегодня сократило время почасовых отключений

17 июня графики почасовых отключений электроэнергии действуют по всей стране с 08:00 до 24:00. В то же время энергетики снизили время действия отключений двух очередей одновременно. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

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Графики отключений

«17 июня облэнерго по всей территории Украины будут применять графики почасовых отключений с 8:00 до 24:00 — 1 очередь. Внимание! Уменьшено время применения большего объема ограничений: 2 очереди одновременно будут применены с 19:00 до 22:00», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этому способствовало снижению потребления в связи с прохладной погодой.

Дефицит в энергосистеме