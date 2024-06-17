Выручка OpenAI за полгода выросла до $3,4 млрд

Выручка компании OpenAI за полгода выросла до $3,4 млрд. Еще в конце 2023 года выручка OpenAI составляла $1,6 млрд, и около $1 млрд — прошлым летом. Об этом заявил генеральный директор компании Сэм Альтман, передает AIN.UA со ссылкой на The Information.

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Рост отражает, как быстро люди и предприятия внедряют искусственный интеллект от OpenAI в свою работу.

Большая часть доходов компании — около $3,2 млрд в год — от подписки на его чат-боты, а также за предоставление разработчикам программного обеспечения доступа к ИИ-моделям.

OpenAI также получает долю от продаж моделей OpenAI клиентам облачного сервиса Microsoft Azure. По словам Альтмана, сейчас доля OpenAI составляет около $200 млн в год или примерно 20% от дохода, который Microsoft получает от этого бизнеса.

Такой уровень доходов ставит разработчика ChatGPT далеко впереди своих конкурентов. К примеру, минувшей осенью конкурент Anthropic сообщил инвесторам, что генерирует доход в размере $100 млн в год, а к концу 2024 года планирует достичь более $850 млн годового дохода. В апреле канадский конкурент — компания Coere — получал $22 млн годового дохода.