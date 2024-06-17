Курс валют на 17 июня: евро в банках подешевело на 15 копеек

В понедельник на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и прибавил 1 копейку в продаже. Евро потеряло 15 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 1 копейку по покупке и не изменился в продаже. Евро не изменилось в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,50−41,05 грн. Евро покупают за 43,50 грн, а продают за 44,30 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,96−41,05, евро — 44,15−44,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,65−40,70 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,49−43,53 грн/евро.

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