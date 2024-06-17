Дженет Йеллен об упреках Путина в «краже» российских активов: правовых противоречий нет

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Почти 200 миллиардов долларов США обездвиженных российских государственных активов остаются замороженными в получающем на них доход бельгийском финансовом учреждении. Дженет Йеллен не видит правовых возражений для использования этого дохода, на который у россии нет никаких прав.

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«Ни в коем смысле это не является кражей. Российские активы остаются в этом учреждении. Они обездвижены. Срок российских инвестиций уже истек. Деньги россии находятся в виде наличных денег, но на них начисляется доход для учреждения, на который россия не имеет никаких прав», — заявила Йеллен в программе АВС This Week.

Напомним

«Большая семерка» согласовала выплату 50 миллиардов долларов Украине за счет доходов от замороженных российских активов. Путин назвал это «воровством», добавив, что она «не останется ненаказанной».

«Путин думает, что наша коалиция развалится и мы не сможем предоставить Украине нужную помощь, — сказала министерша. — И именно таким образом мы демонстрируем, что имеем способность и волю это делать».