За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1080 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 527390 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 16 июня: 1080 российских оккупантов, 2 танка и 8 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 527390 (+1080) человек,
- танков — 7958 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 15287 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 13927 (+14) ед,
- РСЗО — 1104 (+0) ед,
- средства ПВО — 853 (+0) ед,
- самолетов — 359 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 11167 (+8),
- крылатые ракеты — 2296 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 18991 (+24) ед,
- специальная техника — 2337 (+12)
Источник: Минфин
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