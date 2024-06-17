НБУ продал почти $900 миллионов в неделю. Купил — $180 млн

Чистая продажа долларов Национальным банком для поддержки курса гривны за неделю с 10 по 14 июня увеличилась до $898 млн с $694,7 млн неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

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Согласно данным НБУ, с 10 по 14 июня регулятор купил на межбанке $180 млн. Неделей раньше вообще не покупал валюту на межбанковском рынке.

Всего с начала года Нацбанк продал $12,893 млрд, в то время как купил $115,8 млн.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», в мае чистая продажа валюты Нацбанком выросла до $3,07 млрд, это самый большой месячный показатель с начала года.