Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на четыре копейки

Национальный банк Украины установил на 17 июня 2024 официальный курс гривны на уровне 40,649 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 4 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 17 июня установил официальный курс евро на уровне 43,47 грн. Европейская валюта подешевела на 41 копейку.

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