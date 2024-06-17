Национальный банк Украины установил на 17 июня 2024 официальный курс гривны на уровне 40,649 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 4 копейки.
Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на четыре копейки
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Валютный рынок
НБУ на 17 июня установил официальный курс евро на уровне 43,47 грн. Европейская валюта подешевела на 41 копейку.
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Источник: Минфин
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