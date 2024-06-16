Укрэнерго: 16 июня отключения света не планируют

Из-за снижения потребления электроэнергии в выходной день в Украине в воскресенье, 16 июня, не планируют применять стабилизационные отключения. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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Графики отключений

В случае изменения ситуации, Укрэнерго уведомит об этом отдельно.

Дефицит в энергосистеме

В ближайшие дни Энергоатом выведет в ремонт еще один энергоблок АЭС. Учитывая это, а также рост потребления электроэнергии в июле дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться.

«Но, с другой стороны, именно такой график ремонтов позволит осенью максимально сократить продолжительность вынужденных отключений электроэнергии», отметили в Энергоатоме.

В Укрэнерго ожидают, что в середине лета ситуация в энергосистеме страны может быть самой тяжелой.