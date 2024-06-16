Из-за снижения потребления электроэнергии в выходной день в Украине в воскресенье, 16 июня, не планируют применять стабилизационные отключения. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Укрэнерго: 16 июня отключения света не планируют
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Графики отключений
В случае изменения ситуации, Укрэнерго уведомит об этом отдельно.
Дефицит в энергосистеме
В ближайшие дни Энергоатом выведет в ремонт еще один энергоблок АЭС. Учитывая это, а также рост потребления электроэнергии в июле дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться.
«Но, с другой стороны, именно такой график ремонтов позволит осенью максимально сократить продолжительность вынужденных отключений электроэнергии», отметили в Энергоатоме.
В Укрэнерго ожидают, что в середине лета ситуация в энергосистеме страны может быть самой тяжелой.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии