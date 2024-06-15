За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1090 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 525 150 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 14 июня: 1090 российских оккупантов, 20 танков, 7 ракет и 51 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 525150 (+1090) человек,
- танков — 7956 (+20) ед,
- боевых бронированных машин — 15263 (+29) ед,
- артиллерийских систем — 13855 (+37) ед,
- РСЗО — 1103 (+2) ед,
- средства ПВО — 853 (+4) ед,
- самолетов — 359 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 11148 (+51),
- крылатые ракеты — 2293 (+7),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 18911 (+57) ед,
- специальная техника — 2322 (+12)
Источник: Минфин
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