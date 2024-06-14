К закрытию межбанка курс доллара снизился на 13 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро упал на 36 копеек в покупке и на 32 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 13 июня: евро на межбанке стремительно ушел вниз
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Открытие 14 июня
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Закрытие 14 июня
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Изменения
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40,78/40,80
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40,65/40,70
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13/10
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43,74/43,74
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43,38/43,42
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36/32
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,50−41,04 грн. Евро покупают за 43,75 грн, а продают за 44,40 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,95−41,05, евро — 44,15−44,30 грн.
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Источник: Минфин
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