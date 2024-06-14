65% крупнейших клиентов Ощада не исключают возможности банкротства из-за регулярных отключений света

Опрос 300 крупнейших клиентов Сбербанка показал, что 80% из них пока не понимают, что им делать в результате постоянных отключений света, а 65% сказали, что для них отключение электроэнергии — это критически и близко к банкротству бизнеса. Об этом рассказал руководитель проектов — заместитель директора департамента продаж микро-, малого и среднего бизнеса Сбербанка Денис Самчук, сообщает Finclub.

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В качестве примера он привел предприятия, продукция которых хранится в холодильных установках и для которых отключение электроэнергии является критическим.

«Сейчас предприятия спрашивают, какое энергооборудование им установить. До войны многие устанавливали солнечные панели, которые в этой ситуации не спасают. Кто-то устанавливал дизельные генераторы, но не все они обладают достаточной мощностью, чтобы обеспечить производство. Поэтому ситуация критическая», — уверен банкир.

Первая зампред правления банка «Глобус» Елена Дмитриева уверена, что каждый предприниматель должен в первую очередь рассчитывать на себя.

«Нам нужно идти по пути энергонезависимости. Каждое предприятие, каждый бизнес, желающий остаться живым, должен для себя решить и осуществить проект энергонезависимости. Он должен понимать, что если государство не сможет решить, он для себя это сделает», — заявила она.