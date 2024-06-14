Coca-Cola вновь зарегистрировала свои товарные знаки в рф — СМИ (обновлено)

Американская компания Coca-Cola, прекратившая работу в россии после начала полномасштабной войны, вновь подала заявки на регистрацию в рф товарных знаков — Coca-Cola, Sprite и Fanta. По данным «Ведомостей», заявки были поданы в апреле, они были обнаружены в базе данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), передает Meduza.

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По российскому законодательству товарные знаки в случае их неиспользования в течение трех лет на территории страны могут быть аннулированы. С учетом того, что бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta были выведены с рынка в 2022, их правовая охрана может быть досрочно прекращена в 2025 году, заявила генеральный директор компании «Онлайн патент» Алина Акиншина.

По ее словам, Coca-Cola подает заявки в Роспатент, чтобы не допустить потери прав на свои ключевые бренды.

Другие эксперты патентного права не исключают, что заявки на регистрацию брендов могут говорить о планах Coca-Cola вернуть их на российский рынок.

Напомним

Coca-Cola объявила о выходе с российского рынка еще в марте 2022 года. Однако в россии продолжает работать компания Coca-Cola HBC, около 23% ее акций принадлежит американской Coca-Cola, почти столько же — The Kar-Tess Group семье греческих миллиардеров Левентис-Давид, остальные находятся в обращении на бирже.

Coca-Cola официально вывела продукцию брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta с российского рынка, но такие напитки до сих пор продаются в россии, в том числе в крупных торговых сетях. Их завозят по схеме «параллельного импорта» из других стран.

Coca-Cola HBC до сих пор принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков в рф. Этой же группе принадлежит производство напитков под брендами Coca-Cola в Украине.

Российское подразделение Coca-Cola сменило название на «Мултон партнерс» и запустило производство «Добрый Cola» — аналога Coca-Cola, рецептура и вкус которого отличаются от оригинального напитка.

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Что говорят в Coca-Cola

В Coca-Cola заявили, что поданные заявки в россии на регистрацию товарных знаков предназначены для сохранения интеллектуальных прав, в частности из-за того, что третьи стороны во всем мире уже давно стремятся воспользоваться репутацией продуктов компании. Об этом говорится в ответе на письмо от редакции ЭП.

В комментарии компания Coca-Cola Ukraine подчеркнула, что по состоянию на 14 июня 2024 г. бизнес компании в России остается остановленным.

«Активы интеллектуальной собственности имеют высокую ценность и важное значение для компании Coca-Cola, и мы постоянно принимаем меры по улучшению и укреплению этих активов во всем мире. Поданные заявки в рф предназначены для соблюдения наших прав на товарные знаки. Наш бизнес в россии был остановлен в 2022 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что регистрация соответствует стратегии компании, предусматривающей последовательное осуществление мер по защите интеллектуальной собственности Coca-Cola.

«Мы принимаем эти меры для защиты наших брендов и торговых марок, последовательно укрепляя права на нашу интеллектуальную собственность. Наш бизнес в России остается приостановленным», — добавили в компании.