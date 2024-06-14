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14 июня 2024, 13:14 Читати українською

Coca-Cola вновь зарегистрировала свои товарные знаки в рф — СМИ (обновлено)

Американская компания Coca-Cola, прекратившая работу в россии после начала полномасштабной войны, вновь подала заявки на регистрацию в рф товарных знаков — Coca-Cola, Sprite и Fanta. По данным «Ведомостей», заявки были поданы в апреле, они были обнаружены в базе данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), передает Meduza.

Американская компания Coca-Cola, прекратившая работу в россии после начала полномасштабной войны, вновь подала заявки на регистрацию в рф товарных знаков — Coca-Cola, Sprite и Fanta.
Фото: pixabay.com

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По российскому законодательству товарные знаки в случае их неиспользования в течение трех лет на территории страны могут быть аннулированы. С учетом того, что бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta были выведены с рынка в 2022, их правовая охрана может быть досрочно прекращена в 2025 году, заявила генеральный директор компании «Онлайн патент» Алина Акиншина.

По ее словам, Coca-Cola подает заявки в Роспатент, чтобы не допустить потери прав на свои ключевые бренды.

Другие эксперты патентного права не исключают, что заявки на регистрацию брендов могут говорить о планах Coca-Cola вернуть их на российский рынок.

Напомним

Coca-Cola объявила о выходе с российского рынка еще в марте 2022 года. Однако в россии продолжает работать компания Coca-Cola HBC, около 23% ее акций принадлежит американской Coca-Cola, почти столько же — The Kar-Tess Group семье греческих миллиардеров Левентис-Давид, остальные находятся в обращении на бирже.

Coca-Cola официально вывела продукцию брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta с российского рынка, но такие напитки до сих пор продаются в россии, в том числе в крупных торговых сетях. Их завозят по схеме «параллельного импорта» из других стран.

Coca-Cola HBC до сих пор принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков в рф. Этой же группе принадлежит производство напитков под брендами Coca-Cola в Украине.

Российское подразделение Coca-Cola сменило название на «Мултон партнерс» и запустило производство «Добрый Cola» — аналога Coca-Cola, рецептура и вкус которого отличаются от оригинального напитка.

Обновлено

Что говорят в Coca-Cola

В Coca-Cola заявили, что поданные заявки в россии на регистрацию товарных знаков предназначены для сохранения интеллектуальных прав, в частности из-за того, что третьи стороны во всем мире уже давно стремятся воспользоваться репутацией продуктов компании. Об этом говорится в ответе на письмо от редакции ЭП.

В комментарии компания Coca-Cola Ukraine подчеркнула, что по состоянию на 14 июня 2024 г. бизнес компании в России остается остановленным.

«Активы интеллектуальной собственности имеют высокую ценность и важное значение для компании Coca-Cola, и мы постоянно принимаем меры по улучшению и укреплению этих активов во всем мире. Поданные заявки в рф предназначены для соблюдения наших прав на товарные знаки. Наш бизнес в россии был остановлен в 2022 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что регистрация соответствует стратегии компании, предусматривающей последовательное осуществление мер по защите интеллектуальной собственности Coca-Cola.

«Мы принимаем эти меры для защиты наших брендов и торговых марок, последовательно укрепляя права на нашу интеллектуальную собственность. Наш бизнес в России остается приостановленным», — добавили в компании.

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+15
xo4y
xo4y
14 июня 2024, 14:05
#
Кому война, а ктото просто считает деньги…
+
+15
tckgoblinu
tckgoblinu
14 июня 2024, 14:10
#
Кола-кола (кола, спрайт, фанта), пепсі, мілка — параша

Принципово не купляю товари під ТМ, котрі випускають і продають успішно в мордорі.

Власники цих ТМ і компанії сплачують мільйони податків в мордорі, ну і не треба бути економістом, щоб розуміти куди під час війни в країні направляються кошти з податків, в наших реаліях — на ракети котрими обстрілюють українські міста.

Тому принципово не маю бажання їсти цю парашу і думати про те, що я по суті через безліч осіб, насичую грошима компанію котра оплачує ракети котрі летять в бік України!
+
0
veritas69
veritas69
14 июня 2024, 16:29
#
Хіба не краще, що частина витрачених грошей росіянами буде отримана американською компанією? вони ж ту саму кількіть грошей витратять на купівля китайських або російських аналогів
+
0
potator
potator
14 июня 2024, 14:24
#
Получается что янукович легитимный скоро получится
+
+12
tckgoblinu
tckgoblinu
14 июня 2024, 14:26
#
Ні, ти якось по своєму прочитав)) він не може бути легітимним ніяк)) на дворі 2024 рік, прокидайся давай)
+
0
Oligarh
Oligarh
14 июня 2024, 15:54
#
Кто его уволил законным способом? заявление от него есть?
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
14 июня 2024, 15:13
#
У бесконечной войны без реалистичной цели поддержки будет все меньше и меньше, особенно от бизнеса.
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