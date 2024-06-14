Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) добавила в список ненадежных инвестиционных проектов онлайн-брокеров еще 14 кейсов. Об этом говорится в сообщении регулятора.
В Украине расширили список сомнительных инвестиционных проектов
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Список ненадежных инвестпроектов
- Gerchik & Co Stocks
- Finteria
- Investizo
- LiquidityX
- ActivTrades
- LCG
- PaxForex
- SFCRYPTO
- BITDEER
- AST MINING
- ForexMart
- Tradeview Financial Markets SAC
- PO TRADE
- Trust Capital
Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
В НКЦБФР также напомнили о значительных рисках, связанных с инвестированием:
- через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется,
- лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Источник: Минфин
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