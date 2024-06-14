Курс валют на 14 июня: доллар в банках подорожал на 5 копеек, евро — на 15 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и продаже. Евро прибавил 15 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 3 копейки в покупке и на 6 копеек в продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,50−41,00 грн. Евро покупают за 43,75 грн, а продают за 44,45 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,95−41,10, евро — 44,25−44,48 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,78−40,80 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,74−43,74 грн/евро.

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