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14 июня 2024, 10:03 Читати українською

Украинцы стали больше покупать авто из Китая. Самые популярные модели

В течение мая украинцы приобрели 931 легковый автомобиль, ввезенный из Китая. Это на 8% больше по сравнению с маем 2023 года, сообщает Укравтопром.

В течение мая украинцы приобрели 931 легковый автомобиль, ввезенный из Китая.
Фото: freepik.com

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Из этого количества: новых — 697 ед. (+16%); б/у — 234 ед. (-10%) ед. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 79%.

Новые авто

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

  • Volkswagen ID.4 — 110 ед.;
  • Honda M-NV — 72 ед.;
  • Nissan Ariya — 58 ед.;
  • BYD Song Plus — 48 ед.;
  • Chery Tiggo 4 Pro — 35 ед.

Подержанные авто

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

  • Volkswagen ID.4 — 41 ед.;
  • Volkswagen ID.6 — 20 ед.;
  • Buick Envision — 15 ед.;
  • Polestar 2 — 12 ед;
  • Geely Emgrand 7 — 12 ед.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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