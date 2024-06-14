В течение мая украинцы приобрели 931 легковый автомобиль, ввезенный из Китая. Это на 8% больше по сравнению с маем 2023 года, сообщает Укравтопром.
Украинцы стали больше покупать авто из Китая. Самые популярные модели
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Из этого количества: новых — 697 ед. (+16%); б/у — 234 ед. (-10%) ед. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 79%.
Новые авто
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- Volkswagen ID.4 — 110 ед.;
- Honda M-NV — 72 ед.;
- Nissan Ariya — 58 ед.;
- BYD Song Plus — 48 ед.;
- Chery Tiggo 4 Pro — 35 ед.
Подержанные авто
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
- Volkswagen ID.4 — 41 ед.;
- Volkswagen ID.6 — 20 ед.;
- Buick Envision — 15 ед.;
- Polestar 2 — 12 ед;
- Geely Emgrand 7 — 12 ед.
Источник: Минфин
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