Отключение света: В Укрэнерго назвали графики на сегодня

В пятницу, 14 июня, по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений света с 18:00 до 22:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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Отмечается, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, а также предприятия, импортирующие 80% электроэнергии для собственных нужд, не планируют ограничивать.

Дефицит в энергосистеме

В ближайшие дни Энергоатом выведет в ремонт еще один энергоблок АЭС. Учитывая это, а также рост потребления электроэнергии в июле дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться.

«Но, с другой стороны, именно такой график ремонтов позволит осенью максимально сократить продолжительность вынужденных отключений электроэнергии», — отметили в Энергоатоме.

В Укрэнерго ожидают, что в середине лета ситуация в энергосистеме страны может быть самой тяжелой.