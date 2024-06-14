За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 250 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 524 060 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 13 июня: 1 250 российских оккупантов, 8 танков, 1 ракета и 22 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 524060 (+1250) человек,
- танков — 7936 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 15234 (+26) ед,
- артиллерийских систем — 13818 (+48) ед,
- РСЗО — 1101 (+2) ед,
- средства ПВО — 849 (+3) ед,
- самолетов — 359 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 11097 (+22),
- крылатые ракеты — 2286 (+1),
- корабли/катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 18854 (+60) ед,
- специальная техника — 2310 (+16).
Источник: Минфин
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