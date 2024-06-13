НБУ прокомментировал уровень инфляции в мае

В мае 2024 года потребительская инфляция в годовом измерении (г/г) незначительно выросла — до 3,3% с 3,2% в апреле. В месячном исчислении цены выросли на 0,6%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины. Национальный банк дал свой комментарий .

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По данным регулятора, Фактические темпы роста цен были ниже траектории прогноза НБУ, опубликованной в Инфляционном отчете за апрель 2024 года.

Отклонения от прогноза и дальше обеспечивала динамика цен на сырые продукты питания. Их падение было более существенным, чем ожидалось. Это связано как с эффектами теплой погоды в этом году, так и меньшим давлением на расходы бизнеса из-за удешевления сырья под влиянием значительных прошлогодних урожаев.

Также медленнее дорожало топливо из-за более низкой цены на нефть. Возобновилось падение цен на алкоголь из-за снижения давления со стороны расходов на сырье и административных расходов.

В то же время фундаментальное инфляционное давление оставалось стойким. Показатель базовой инфляции в мае составил 4,4%. Такая динамика соответствовала траектории апрельского прогноза НБУ.

«С одной стороны, ее поддерживал рост расходов бизнеса, в том числе на оплату труда и электроэнергию. С другой стороны, сдерживающими факторами были вторичные эффекты от удешевления сырых продовольственных товаров, а также относительно устойчивые уровни инфляционных ожиданий», — говорится в сообщении.

Цены на сырые продукты питания и дальше снижались — на 6,6% г/г

В частности, сохранялось падение цен на яйца из-за наращивания производства, переориентации производителей на внутренний рынок и эффектов от уменьшения давления со стороны расходов на корма. Благодаря высоким урожаям прошлого года в условиях ограниченных возможностей для экспорта на фоне блокады границ сохранялось снижение цен на сахар, муку и крупы.

Рост предложения местных тепличных комбинатов способствовал углублению падения цен на помидоры и огурцы. Дешевели отдельные овощи борщового набора из-за теплой погоды и активизации продаж продукции из хранилищ. Последнее, вероятно, обусловило снижение цен на яблоки.

Рост цен на мясо замедлился, а свинина продолжала дешеветь благодаря дальнейшему восстановлению животноводства и меньшему давлению на расходы бизнеса, в частности на корма. Также замедлился рост цен на молоко. Стоимость картофеля и свеклы оставалась высокой из-за ограниченного предложения качественной продукции, как и цены на отдельные фрукты.

Рост административно регулируемых цен замедлился до 9,4% г/г

Возобновилось снижение цен на алкогольные напитки из-за снижения давления со стороны расходов бизнеса на сырье и административные расходы, а также конкуренцию теневого предложения. В то же время цены на табачные изделия несколько ускорили рост.

Административную инфляцию сдерживал в дальнейшем мораторий на повышение тарифов на услуги ЖКХ для населения. Скорее темпами росли цены на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование.

Ускорился рост цен на топливо — до 22,5% г/г

Такая динамика отражала исчерпание предыдущих запасов и ослабление обменного курса гривны и подорожание нефти на мировых рынках.

Базовая инфляция сохранилась на уровне 4,4% г/г

Темпы роста цен на обработанные продовольственные товары несколько замедлились до 5,3% г/г. Да, медленнее дорожали сыры и мясопродукты благодаря вторичным эффектам от удешевления соответствующих сырых продуктов. Снижение цен на подсолнечное масло сохранялось, медленнее дорожали масличные продукты.

Цены на хлеб и отдельные мучные изделия ускорили рост из-за высоких производственных затрат на оплату труда и энергию. Также быстрее дорожали некоторые импортные товары, в частности, шоколад. Цены на непродовольственные товары снижались все медленнее (на 0,3% г/г), вероятно, под влиянием курсового фактора.

Падение цен на одежду и обувь сохранялось, рост цен на другие непродовольственные товары несколько ускорился. Стоимость услуг не изменилась по сравнению с апрелем (9,7% г/г).

С одной стороны, уменьшалось давление со стороны расходов на пищевое сырье. В частности, в дальнейшем замедлялся рост стоимости услуг питания вне дома.

Не считая того, на цены услуг оказывали давление издержки на оплату труда. Так, скорее росла стоимость услуг по здравоохранению, транспортным услугам и стоимость эксплуатации собственных транспортных средств.

Что будет дальше

В НБУ отметили, что в последующие месяцы ожидается определенное ускорение роста потребительских цен из-за удорожания электроэнергии, вероятно, несколько более низкие урожаи, а также дальнейшее увеличение расходов бизнеса, в том числе на оплату труда.

В то же время, инфляцию будут сдерживать снижение внешнего ценового давления и меры монетарной политики, в том числе по поддержанию контролируемой ситуации на валютном рынке и защите сбережений населения от инфляционного обесценения.

«Монетарная политика и дальше будет направляться на сохранение инфляции на умеренном уровне этого года и возвращение ее в целевой диапазон 5% ± 1 в. п. в течение следующих лет», — добавил регулятор.