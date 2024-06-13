К закрытию межбанка курс доллара вырос на 25 копеек в покупке и на 23 копейки в продаже. Евро подорожал на 21 копейку в покупке и на 19 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 13 июня: доллар и евро на межбанке ушли вверх
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 13 июня
|
Закрытие 13 июня
|
Изменения
|
40,53/40,57
|
40,78/40,80
|
25/23
|
43,79/43,82
|
44,00/44,01
|
21/19
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,45−40,95 грн. Евро покупают за 43,60 грн, а продают за 44,40 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,92−41,04, евро — 44,30−44,50 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии