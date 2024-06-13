Криптосети на EXMO.com: новый способ инвестирования в криптовалюты с минимальным риском

Криптосеты — это простой метод распределения инвестиций в цифровые активы. Они позволяют легко расширить криптопортфель и уменьшить риски, что удобно как для новичков, так и для опытных инвесторов.

В чем преимущества криптосетов?

Снижение рисков. Покупая сет из разных криптовалют, вы распределяете свои средства между несколькими активами и повышаете стабильность своих инвестиций. Теперь диверсифицировать риски стало еще проще!

Легкость и удобство. Покупайте сеты из нескольких активов всего за несколько кликов! Цены в режиме реального времени — гарантия того, что вы приобретете криптовалюты по лучшим условиям, легко увеличивая свой портфель за считанные минуты.

Надежный выбор. В сеты мы включаем топовые проекты с проверенной репутацией, которые хорошо себя зарекомендовали. Все для того, чтобы вы инвестировали в лучшие активы на рынке.

Мемные монеты, DeFi или топ-активы по капитализации? Пора выбрать свой криптосет!

Сеты содержат тщательно отобранные криптопроекты — это гарантирует, что каждый инвестор получит лучшие активы на рынке. Мемные монеты, DeFi-токены или топ-активы по капитализации — выбирайте криптосет, который соответствует вашим потребностям и финансовым целям.



Сет мемных монет

Криптосет содержит наиболее обсуждаемые мемные криптовалюты на рынке: Dogecoin (DOGE), Floki (FLOKI), Pepe (PEPE) и Shiba Inu (SHIB).

Сет DeFi-токенов

Инвестируйте в активы будущего, такие как Uniswap Protocol (UNI) и Chainlink (LINK), которые являются основой рынка децентрализованных финансов.

Сет L1-монет

Этот криптосет включает активы самых известных и авторитетных проектов на крипторынке из топ-списка Layer 1 активов по рыночной капитализации от CoinGecko: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Solana (SOL) и Polkadot (DOT).

Сет L2-монет

В этот сет входят проекты с высоким потенциалом роста и принятия, а также отобранные из топ-списка Layer 2 активы от CoinGecko: Polygon (MATIC), Arbitrum (ARB), Immutable X (IMX), Opium (OP) и EXMO Coin (EXM).

Сет монет метавселенных

Этот сет включает топовые токены с наибольшей рыночной капитализацией, в частности The Sandbox (SAND), Axie Infinity Shards (AXS), Render Token (RNDR), Decentraland (MANA) и Enjin Coin (ENJ), которые позволят вам присоединиться к захватывающему миру метавселенных.

С чего начать?

После создания и верификации аккаунта на EXMO.com можно купить целый сет из различных активов всего одним кликом.

Войдите в свой аккаунт на EXMO.com и перейдите на страницу криптосетов. Выберите сет и нажмите «Купить».





Создайте свой диверсифицированный и прибыльный криптопортфель.

Удачных инвестиций!

Об EXMO.com

EXMO.com — лицензированная криптовалютная биржа, которая с 2014 года предоставляет услуги по безопасному и удобному обмену криптовалюты. Компания имеет офис в Польше и является поставщиком услуг виртуальных активов (VASP), сертифицированным Центром реестров Литовской Республики и зарегистрированным Реестром виртуальных валютных операций Республики Польша. EXMO.com входит в топ-20 бирж, по данным CoinGecko. Обслуживает более 1 миллиона активных пользователей и имеет ежедневный объем торгов в размере $60 млн. На EXMO.com доступны 155 торговых пар, 7 фиатных валют, собственный токен EXMO Coin (EXM) а также различные платежные методы, в частности банковские переводы и пополнение с помощью карт Visa/Mastercard.

Больше информации: https://exmo.com/uk