Гривна снова рекордно упала. НБУ снизил курс на 25 копеек

Курс гривны упал до нового исторического минимума по отношению к доллару США.

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Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на 14 июня на уровне 40,6908 грн/$ по сравнению с 40,4441 грн/$ в четверг.

Это новый исторический минимум, предыдущий был зафиксирован 3 июня. Тогда курс гривны падал до 40,5373 грн/$.

Курс гривны к евро снизился на 35 копеек — до 43,8850 грн/евро.