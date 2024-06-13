Курс гривны упал до нового исторического минимума по отношению к доллару США.
Гривна снова рекордно упала. НБУ снизил курс на 25 копеек
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Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на 14 июня на уровне 40,6908 грн/$ по сравнению с 40,4441 грн/$ в четверг.
Это новый исторический минимум, предыдущий был зафиксирован 3 июня. Тогда курс гривны падал до 40,5373 грн/$.
Курс гривны к евро снизился на 35 копеек — до 43,8850 грн/евро.
Источник: Минфин
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