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13 июня 2024, 15:54 Читати українською

Гривна снова рекордно упала. НБУ снизил курс на 25 копеек

Курс гривны упал до нового исторического минимума по отношению к доллару США.

Курс гривны упал до нового исторического минимума по отношению к доллару США.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиНацбанк установил официальный курс гривны к доллару на 14 июня на уровне 40,6908 грн/$ по сравнению с 40,4441 грн/$ в четверг.
Фото:depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на 14 июня на уровне 40,6908 грн/$ по сравнению с 40,4441 грн/$ в четверг.

Это новый исторический минимум, предыдущий был зафиксирован 3 июня. Тогда курс гривны падал до 40,5373 грн/$.

Курс гривны к евро снизился на 35 копеек — до 43,8850 грн/евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+60
Mini Mi
Mini Mi
13 июня 2024, 16:19
#
Вкладывайтесь в гривневые депозиты ребята😆
+
+15
Exba
Exba
13 июня 2024, 16:32
#
И ОВГЗ)
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