Кредиты на энергооборудование станут доступнее — Шмыгаль

На этой неделе правительство совместно с НБУ предприняло несколько шагов, увеличивающих возможности банков для кредитования проектов восстановления и децентрализации энергетики. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.

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«Новые положения повысят доступность кредитов на энергооборудование для украинских семей, а также для малого и среднего бизнеса. Например: процент 13,5%, залог — только покупаемое оборудование», — отметил премьер.

По его словам, все это позволяет людям и бизнесу поставить себе солнечные панели, накопители электроэнергии и когенерационные установки.

«Таким образом, они обеспечат электроэнергией себя и помогут стране выстоять в битве за свет и тепло», — подчеркнул Шмыгаль.