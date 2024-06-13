Иностранные инвестиции в Украине: 189 миллиардов выручки за 2023 год

Общая выручка компаний с иностранными инвестициями, предоставивших финансовую отчетность за 2023 год, составляет 189 млрд грн. Аналитики R&D центра YouControl проанализировали данные из Единого государственного реестра и Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, чтобы изучить появление иностранных инвестиций в структуре собственности украинских компаний.

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Сотня стран-инвесторов в украинский бизнес

В Едином государственном реестре юридических и физических лиц-предпринимателей (ЕГР) содержится информация о 2 903 компаниях с иностранными инвестициями, зарегистрированными в столице.

Около 800 организаций — на Львовщине. Также большое поступление иностранных инвестиций в виде участия в уставном капитале наблюдалось в Одесской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов работают 44% из исследуемых компаний. Также активность иностранных инвесторов наблюдалась в перерабатывающей промышленности, профессиональной, научной и технической деятельности, строительстве и недвижимости, транспортной сфере и IT.

Более 110 стран мира инвестировали в украинские фирмы за последние два года путем участия в уставном капитале. За это время в структуре собственности 1500 украинских компаний появились инвестиции из Узбекистана. Значительная часть этих юрлиц перед полномасштабным вторжением имела других владельцев из Украины.

Так, изменение состава участников вело к изменению адреса регистрации, вида деятельности и названия компании. Второе место по количеству компаний, получивших иностранных совладельцев, занимает Турция — 623. На третьем — Великобритания с 619 компаниями с иностранными инвестициями.

В структуру владельцев более 500 компаний за период полномасштабной войны вошли представители Казахстана. Совладельцами украинских фирм также стали компании и физические лица из так называемых «оффшорных зон» — Кипра (205 компаний), Сейшельских островов (391), Маршалловых островов (111), Белиза (86) и других. Среди европейских стран больше всего инвестировали компании и физлица из Польши (244) и Германии (182).

Инвестиции от США в виде вкладов в уставный капитал получили 239 компаний. Например, в апреле 2022-го было зарегистрировано ООО «Старлинк Юкрейн». Компания работает в сфере спутниковой электросвязи. Среди основателей «Старлинк Холдингс Незерландс Б.В.» из Нидерландов, а бенефициар — гражданин США Илон Маск.

В июле 2022 года появилось ООО «Миамото Интернешнл Украина» с уставным капиталом в 1 млн. грн. Компания специализируется на строительстве. Участниками компании является американская Акционерная корпорация «Миамото Интернешнл, Инк.» и украинский «Мотива.ван», а бенефициарами выступают гражданин США Хидеки Кит Миямото и Павел Похальчук с регистрацией в Украине. За 2023 год компания получила 59 млн грн чистого дохода.

У 4792 компаний, что составляет 73% от общего количества 6520 юрлиц с иностранными инвестициями за исследуемый период, отсутствуют данные показателей финотчетности за 2023 год.

По сумме полученной выручки среди подавших финансовую отчетность в Государственную службу статистики по состоянию на 30 апреля 2024 года лидерами являются:

Дистрибьютор табачных изделий ООО «ДЛ Солюшн» — 50,6 млрд грн. Бенефициаром компании в марте 2023 стал гражданин Израиля Ари Вебер.

ООО «Спейсикс» — 27,1 млрд грн. Компания работает на рынке азартных игр под брендом Космолот. Участниками компании являются Сергей Потапов и гражданин Германии с регистрацией в Великобритании Арнульф Эккехард Нойманн-Дамерау.

ООО «Торговый Дом «Мирана», занимающееся оптовой торговлей табачными изделиями, — 5,5 млрд грн. Бенефициаром компании с февраля 2024 года является гражданин Узбекистана Тимур Матенов.

Иностранные бенефициары и финансово-промышленные группы

241 компания, где появились иностранные собственники, физлица-нерезиденты или лица с местом регистрации за границей, входит в состав 121 финансово-промышленной группы, добавленной в систему YouControl.

В структуре собственности 27 компаний из состава ФПГ Аптека низких цен добавились компании из Великобритании, при этом состав бенефициаров существенно не изменился.

Вместе с тем из-за изменения адреса регистрации из Украины на Объединенные Арабские Эмираты ключевого лица финансово-промышленной группы «Логос» Валерия Шамотия, в исследуемый перечень попали 2 компании из состава группы — ООО «Тобакко Дистрибушн Систем» и ООО «Флай-Тайм».

Валерий Киптик, который является одним из ключевых лиц ФПГ «Ольвия», изменил страну регистрации с Украины на Кипр. Изменения коснулись 11 компаний этой финансово-промышленной группы.

Инвестиции с агрессивным привкусом

За период с 24 февраля 2022 года по 30 апреля 2024 года участники/бенефициары 19 компаний с иностранными инвестициями имеют гражданство или место регистрации в российской федерации.

Ранее специалисты YouControl исследовали, что с начала полномасштабной войны лишь у 5% из 20 тысяч компаний с «русско-белорусским следом» изменился состав бенефициаров.

В марте 2024-го было зарегистрировано ООО «Автобан Оил», участником которого стал гражданин России с местожительством в Днепре Вадим Сафронов. Участницей 4 компаний стала гражданка Украины Валентина Бадьина с местом регистрации в Свердловской области в России.

Инвесторов из Беларуси получили 47 компаний, большая часть из них, а именно: 27 юрлиц, зарегистрированных после начала полномасштабного вторжения. Гражданин Беларуси Сергей Толок, зарегистрированный в Киеве, стал участником 6 фирм, объединенных в группу компаний «Домофон. Инжиниринг. Охрана». Совладельцем еще 6 компаний, преимущественно работающих в сфере торговли, стал Вячеслав Рябченко из Беларуси, зарегистрированный в селе Чайки Киевской области.

Участниками/бенефициарами более 100 украинских компаний стали граждане Китая. Подавляющее большинство зарегистрировано после начала полномасштабной войны. Более 50% юрлиц, получивших китайские инвестиции в виде участия в уставном капитале, работают в сфере торговли разными товарами.

Еще 31 компания получила совладельцев из стран-союзников России или стран, поддерживающих военную агрессию против Украины. В основном это инвесторы из Ирана и Сирии. Среди упомянутых тридцати фирм — 14 занимаются торговлей, четыре работают в сфере IT, а три — в недвижимости.

Иностранный капитал и изменения статуса

Специалисты YouControl обнаружили 567 не попавших в выборку компаний с иностранным капиталом в целом в Украине, статус которых изменился с «не находится в состоянии прекращения» на другие за последние два года.

175 компаний прекратили свою деятельность, совладельцами 13 из них были граждане России. В частности, ООО «Агроспектр Украина» с уставным капиталом более 38 млн грн имело бенефициара гражданина России Сергея Лахманова.

Также прекратило деятельность ООО «Сити-Крафт» с уставным капиталом в 12,7 млн грн, что работало в сфере строительства и участниками которого были россияне Петр и Светлана Панкратовы.

Среди 567 компаний, не попавших в выборку, — 338 фирм с участием иностранного капитала за исследуемый период изменили статус из «не находящихся в состоянии прекращения» на статус «в состоянии прекращения». В 53 юрлицах возбуждено дело о банкротстве и одна компания ООО «Ермак Голд» проходит процедуру санации.