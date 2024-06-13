Партнеры G7+ поддержат энергосектор Украины более чем на $1 миллиард

Партнеры G7+ отметили дополнительную помощь энергетическому сектору на сумму свыше $1 миллиарда после последних атак. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

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Подробности

Более 70 миллионов евро новых грантовых взносов в Фонд поддержки энергетики Украины, $500 миллионов нового финансирования от США для поддержки энергетического сектора, 300 миллионов евро дополнительного финансирования от ЕБРР, по меньшей мере, $47 миллионов дополнительного гранта от Всемирного банка и донации в форме гуманитарной помощи от государств- ЕС.

Потери украинской энергосистемы

Партнеры констатировали, что после возобновления россией массированных атак на критическую энергетическую инфраструктуру 22 марта 2024 г. украинская энергосистема потеряла около 9 ГВт установленной мощности энергогенерации.

«Мы, члены Координационной группы G7+ по помощи энергетике Украины и Правительство Украины, осуждаем действия России и требуем привлечь к ответственности тех, кто причастен к этим атакам на критическую инфраструктуру, которые оказывают разрушительное влияние на жизнь гражданского населения», — говорится в заявлении.

Также страны-партнеры отметили важность усилий ENTSO-E в увеличении экспорта электроэнергии в Украину и акцентировали на том, что увеличат усилия по предоставлению оборудования для ремонтов поврежденной инфраструктуры производства и передачи энергии к зимнему периоду 2024/2025 годов.