В прошлом месяце автопарк Украины пополнили около 2,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 58% больше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.
В мае автопарк Украины пополнили около 2,1 тыс. гибридов. Топ-3 авто
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Рынок гибридов
Доля новых авто в этом количестве составила 55%, против 73% в прошлом.
- В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (363 ед.).
- Второй результат у Nissan X-Trail (73 ед.).
- Третий по популярности — Toyota Yaris Cross (65 ед.).
В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (79 ед.)
Также в лидерской тройке: Toyota Prius (57 шт.) и Toyota RAV-4 (54 шт.).
Источник: Минфин
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