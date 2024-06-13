В мае автопарк Украины пополнили около 2,1 тыс. гибридов. Топ-3 авто

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили около 2,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 58% больше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.

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Рынок гибридов

Доля новых авто в этом количестве составила 55%, против 73% в прошлом.

В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (363 ед.).

Второй результат у Nissan X-Trail (73 ед.).

Третий по популярности — Toyota Yaris Cross (65 ед.).

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (79 ед.)

Также в лидерской тройке: Toyota Prius (57 шт.) и Toyota RAV-4 (54 шт.).