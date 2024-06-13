В четверг на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро не изменилось в покупке и прибавило 10 копеек в продаже.
Курс валют на 13 июня: евро на наличном рынке прибавил 10 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и прибавил 3 копейки в продаже. Евро прибавило 5 копеек в продаже и покупке.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,40−40,90 грн. Евро покупают за 43,50 грн, а продают за 44,35 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,85−40,95, евро — 44,25−44,45 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 40,53−40,57 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,79−43,82 грн/евро.
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