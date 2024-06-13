Украине удалось договориться о продлении соглашения о транспортном безвизе с Европейским Союзом, сообщил в интервью Forbes Ukraine Тарас Качка, заместитель министра экономики, торговый представитель Украины. Сейчас идет формальная подготовка к переподписанию соглашения.
Украина договорилась о продлении «транспортного безвиза» с ЕС
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Что известно
Впервые подписанное в июне 2022 года соглашение позволило избежать торможения экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска. С осени 2023 года ее требовали отменить польские перевозчики, периодически блокировавшие границу с Украиной.
«Соглашение уже переговорено», — сообщил Качка. Минифраструктуры — ключевое министерство для ведения переговоров по соглашению с начала мая без официального руководителя, но это не помешало договоренностям о ее продлении, пояснил он.
«Распоряжение об уполномочиях на подписание этого соглашения уже проходит просто формальное визирование», — отметил Качка.
Напомним
Соглашение о транспортном безвизе впервые было подписано 29 июня 2022 года и позволило вывозить украинский экспорт через автомобильные пункты пропуска со странами ЕС без задержек.
В марте 2023 года действие соглашения о либерализации грузовых автоперевозок между Украиной и ЕС было продлено до 30 июня 2024 года.
С начала действия транспортного безвиза украинский экспорт автомобильным транспортом в ЕС значительно увеличился: примерно на две трети по объемам перевозимых грузов и примерно на треть по стоимости, свидетельствуют данные Еврокомиссии.
В абсолютном выражении более 300 000 тонн товаров было дополнительно экспортировано в ЕС ежемесячно.
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