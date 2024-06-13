Украина договорилась о продлении «транспортного безвиза» с ЕС

Впервые подписанное в июне 2022 года соглашение позволило избежать торможения экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска. С осени 2023 года ее требовали отменить польские перевозчики, периодически блокировавшие границу с Украиной.

«Соглашение уже переговорено», — сообщил Качка. Минифраструктуры — ключевое министерство для ведения переговоров по соглашению с начала мая без официального руководителя, но это не помешало договоренностям о ее продлении, пояснил он.

«Распоряжение об уполномочиях на подписание этого соглашения уже проходит просто формальное визирование», — отметил Качка.

Напомним

Соглашение о транспортном безвизе впервые было подписано 29 июня 2022 года и позволило вывозить украинский экспорт через автомобильные пункты пропуска со странами ЕС без задержек.

В марте 2023 года действие соглашения о либерализации грузовых автоперевозок между Украиной и ЕС было продлено до 30 июня 2024 года.

С начала действия транспортного безвиза украинский экспорт автомобильным транспортом в ЕС значительно увеличился: примерно на две трети по объемам перевозимых грузов и примерно на треть по стоимости, свидетельствуют данные Еврокомиссии.

В абсолютном выражении более 300 000 тонн товаров было дополнительно экспортировано в ЕС ежемесячно.