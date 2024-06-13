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13 июня 2024, 9:44 Читати українською

Ripple Labs представила стейблкоин RLUSD

Компания Ripple Labs представила стейблкоин Ripple USD (RLUSD), обеспеченный американским долларом. Согласно релизу, выпуск актива на рынок ожидается позже 2024 года, пишет incrypted.

Компания Ripple Labs представила стейблкоин Ripple USD (RLUSD), обеспеченный американским долларом.
Фото:ft.com

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Что известно

Подробностей о новом стейблкоине немного. В компании подчеркнули, что актив обеспечит надлежащий уровень прозрачности и надежности. Известно, что она будет выпускаться на базе XRP Ledger и Ethereum.

При этом информация о планах Ripple Labs выпустить свой стейблкоин появилась еще в апреле 2024 года. CTO организации Дэвид Шварц заявил, что актив составит конкуренцию USDT и USDC.

11 июня компания заявила о завершении соглашения по покупке фирмы Standard Custody, у которой есть лицензия Департамента финансов Нью-Йорка.

Напомним

Как писал ранее «Минфин, в Ripple заявили о планах запустить собственную «стабильную монету» с привязкой к доллару США до конца 2024 года.

«Этот шаг расширяет возможности Ripple как в институциональной сфере, так и в сфере DeFi, диверсифицируя варианты использования и улучшая нашу платежную инфраструктуру, чтобы сблизить миры традиционных и децентрализованных финансов», — говорится в сообщении.

По словам разработчиков, новый актив будет на 100% обеспечен депозитами в долларах, краткосрочными казначейскими облигациями правительства США и другими денежными эквивалентами. Его запустят в сетях XRP Ledger и Ethereum.

«Стейблкоины служат ключевой точкой входа в DeFi. Внедрение надежной „стабильной монеты“ корпоративного уровня в XRP Ledger создаст больше вариантов использования, ликвидности и возможностей для разработчиков и пользователей», — уточнили в компании.

Технический директор фирмы Дэвид Шварц в комментарии Cointelegraph заявил, что у него пока нет ответа на вопрос, как будет называться стейблкоин и какой он получит тикер.

По его словам, имеющаяся экосистема стейблкоинов не так разнообразна и надежна, как могла бы быть. Он оценил текущую стоимость сегмента в $150 млрд и предположил, что на рынке есть место для еще одного крупного игрока.

Источник: Минфин
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