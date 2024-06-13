Ripple Labs представила стейблкоин RLUSD

Компания Ripple Labs представила стейблкоин Ripple USD (RLUSD), обеспеченный американским долларом. Согласно релизу, выпуск актива на рынок ожидается позже 2024 года, пишет incrypted.

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Что известно

Подробностей о новом стейблкоине немного. В компании подчеркнули, что актив обеспечит надлежащий уровень прозрачности и надежности. Известно, что она будет выпускаться на базе XRP Ledger и Ethereum.

При этом информация о планах Ripple Labs выпустить свой стейблкоин появилась еще в апреле 2024 года. CTO организации Дэвид Шварц заявил, что актив составит конкуренцию USDT и USDC.

11 июня компания заявила о завершении соглашения по покупке фирмы Standard Custody, у которой есть лицензия Департамента финансов Нью-Йорка.

Напомним

Как писал ранее «Минфин, в Ripple заявили о планах запустить собственную «стабильную монету» с привязкой к доллару США до конца 2024 года.

«Этот шаг расширяет возможности Ripple как в институциональной сфере, так и в сфере DeFi, диверсифицируя варианты использования и улучшая нашу платежную инфраструктуру, чтобы сблизить миры традиционных и децентрализованных финансов», — говорится в сообщении.

По словам разработчиков, новый актив будет на 100% обеспечен депозитами в долларах, краткосрочными казначейскими облигациями правительства США и другими денежными эквивалентами. Его запустят в сетях XRP Ledger и Ethereum.

«Стейблкоины служат ключевой точкой входа в DeFi. Внедрение надежной „стабильной монеты“ корпоративного уровня в XRP Ledger создаст больше вариантов использования, ликвидности и возможностей для разработчиков и пользователей», — уточнили в компании.

Технический директор фирмы Дэвид Шварц в комментарии Cointelegraph заявил, что у него пока нет ответа на вопрос, как будет называться стейблкоин и какой он получит тикер.

По его словам, имеющаяся экосистема стейблкоинов не так разнообразна и надежна, как могла бы быть. Он оценил текущую стоимость сегмента в $150 млрд и предположил, что на рынке есть место для еще одного крупного игрока.