ФРС повысила прогнозы инфляции на 2024-2025 года

Федеральная резервная система (ФРС) подтвердила прогноз роста экономики США на 2024 год на уровне 2,1%, в 2025 году — на уровне 2%. Прогноз Федрезерва в отношении инфляции на текущий год повышен до 2,6% с 2,4%, на следующий — до 2,3% с 2,2%.

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Прогноз ФРС

Прогноз безработицы в США на этот год подтвержден на уровне 4%, на 2025 год — повышен до 4,2% с 4,1%.

Медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что базовая процентная ставка составит 5,1% к концу 2024 года и 4,1% к концу 2025 года. В марте ожидалось 4,6% и 3,9% соответственно.

Согласно медианному прогнозу на 2026 год, ставка составит 2% (в марте также ожидалось 2%).

Опубликованный по итогам июньского заседания точечный график прогнозов (dot plot) — диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, — показывает, что 15 из 19 руководителей американского ЦБ ожидают снижения ставки в 2024 году.

Причем восемь из них полагают, что ставка завершит этот год на уровне 4,75−5% годовых, семь — на уровне 5−5,25%.

В 2026 году, согласно новому прогнозу ФРС, ВВП США увеличится на 2% (совпадает с мартовским прогнозом), инфляция составит 2% (2% в марте), безработица — 4,1% (4%).