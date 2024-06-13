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13 июня 2024, 8:36 Читати українською

Ukraine Recovery Conference-2024: подписано соглашений более чем на 16 млрд евро

Во время Международной конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference-2024) подписаны и анонсированы международные соглашения и пособия более чем на 16 млрд евро. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Во время Международной конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference-2024) подписаны и анонсированы международные соглашения и пособия более чем на 16 млрд евро.
Фото:facebook.com/yulia.svyrydenko

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Результаты Ukraine Recovery Conference-2024

Конференция проходила в Берлине 11−12 июня 2024 года.

«Завершаем конференцию с соглашениями, меморандумами, контрактами по каждому из направлений. В первую очередь, это соглашения в энергетической сфере. Есть уже ряд компаний, которые готовы заходить на украинский рынок и помогут в перспективе построить 1 ГВт генерирующих мощностей. Объем потенциальных инвестиций может составить 500- 700 млн евро. Это только начало, поскольку Украина потребует больше генерирующих мощностей. Но это даст толчок, чтобы увеличивать эти цифры в течение следующего периода», — заявила Свириденко.

Кроме того, подписали первые гарантийные и грантовые соглашения на 1,4 млрд евро в рамках инвестиционного компонента программы Ukraine Facility, и объявление пакета поддержки украинской энергетики от США более чем на $800 миллионов, и создан Альянс устойчивости малого и среднего бизнеса на 7 млрд евро и Skills. Alliance более чем на 600 млн евро.

Что заключили во время конференции

Были заключены следующие соглашения и анонсирована помощь:

  • Гарантийные и грантовые соглашения в рамках инвестиционного компонента программы Ukraine Facility — 1.4 млрд евро.

  • Пакет помощи в поддержку энергетики от США — $824 млн.

  • Запуск Альянса устойчивости малого и среднего бизнеса для Украины — обязательства на 7 млрд евро.

  • Программа переобучения специалистов Skills Alliance — более 600 млн евро.

  • Дофинансирование гуманитарного разминирования земли — $35 млн.

  • 14 соглашений между украинскими и немецкими и международными бизнес-партнерами — более 560 млн евро.

  • Соглашения о страховании рисков — более $350 млн.

Всего во время конференции было заключено 110 международных соглашений.

Источник: Минфин
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