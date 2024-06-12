Курс валют на вечер 12 июня: евро резко «прыгнуло» на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 2 копейки в покупке и продаже. Евро выросло на 41 копейку в покупке и на 40 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 12 июня Закрытие 12 июня Изменения доллар 40,51/40,55 40,53/43,57 2 /2 евро 43,52/43,55 43,93/43,95 41/40

Комментарий «Минфина»

Резкий рост евро обусловлен ралли в паре евро /доллар накануне оглашения решения ФРС США по ставке.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,40−40,90 грн. Евро покупают за 43,50 грн., а продают за 44,25 грн.

В обменниках доллар торгуется за 40,85−40,92, евро — 44,20−44,40 грн.

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