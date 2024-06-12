К закрытию межбанка курс доллара вырос на 2 копейки в покупке и продаже. Евро выросло на 41 копейку в покупке и на 40 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 12 июня: евро резко «прыгнуло» на межбанке
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Открытие 12 июня
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Закрытие 12 июня
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Изменения
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40,51/40,55
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40,53/43,57
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2 /2
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43,52/43,55
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43,93/43,95
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41/40
Комментарий «Минфина»
Резкий рост евро обусловлен ралли в паре евро /доллар накануне оглашения решения ФРС США по ставке.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,40−40,90 грн. Евро покупают за 43,50 грн., а продают за 44,25 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,85−40,92, евро — 44,20−44,40 грн.
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Источник: Минфин
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