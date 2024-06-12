Графики отключения света сегодня начнутся позже (обновлено)

В среду, 12 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине позже — с 19:00 до 23:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Раньше отключения ожидались с 15:00, а затем с 17:00. Сокращение периода отключений Укрэнерго объясняет обесточиванием значительного количества потребителей в результате непогоды.

В компании также отметили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Дефицит в энергосистеме

В жаркую погоду в Украине этим летом прогнозируется рост потребления электроэнергии, и соответственно увеличится дефицит.

В Национальной энергетической компании «Укрэнерго» ожидают, что в середине лета ситуация в энергосистеме страны может быть самой тяжелой.