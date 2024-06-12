Комитет Рады поддержал законопроект о создании «клуба белого бизнеса»

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект № 11084 о так называемом «клубе белого бизнеса» до второго чтения. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

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По его словам, законопроект значительно доработан вместе с бизнес-ассоциациями и экспертами.

«Все замечания и рекомендации должны быть учтены. Плюс улучшили норму об амортизации оборудования для бизнеса», — отметил Железняк.

Кроме того, Железняк уточнил, что в законопроект включена рекомендация (не обязанность!) для Кабинета министров внести изменения в свое постановление о предоставлении возможности бронировать таким предприятиям до 25% сотрудников.

По словам главы налогового комитета Даниила Гетманцева, законопроектом предлагается:

введение Перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения;

в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства будут включаться юридические лица и физические лица-предприниматели, резиденты Дія.Сіty, которые будут отвечать ряду требований и критериев с учетом системы налогообложения (в частности, требования к уровню уплаты налогов, требования к уровню начисления заработной платы и т. п. ).

Налогоплательщики с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, включенные в перечень, будут получать следующие преимущества: