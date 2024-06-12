Фонд гарантирования вкладов расширил список банков-агентов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 июня 2024, 16:05 Читати українською

Фонд гарантирования вкладов расширил список банков-агентов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц расширил список банков-агентов, через которые осуществляется выплата средств клиентам ликвидированных банков, до 15 учреждений. К подключенным к Автоматизированной системе выплатам банков-агентов Фонда присоединились Радабанк и А-Банк. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц расширил список банков-агентов, через которые осуществляется выплата средств клиентам ликвидированных банков, до 15 учреждений.
Фото: vaks.org.ua

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На сегодняшний день вкладчики обанкротившихся банков могут получить средства (наличными или на счет) как непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и ИНН, так и дистанционно, без физического посещения отделения банка.

Чтобы получить средства, не выходя из дома, вкладчик имеет возможность:

  • воспользоваться инструментом дистанционных онлайн выплат, который предлагают своим клиентам шесть банков-агентов Фонда;
  • подать заявление и получить возмещение на счет в банке-агенте через услугу «Возвращение вкладов» в приложении «Дия».

Отмечается, что по состоянию на май 2024 40% всех выплат были осуществлены именно в онлайн-режиме, в частности, через услугу «Возвращение вкладов» в «Дие».

Как получить услугу в «Дие»

  • авторизуйтесь в приложении;
  • откройте раздел Услуги — Возврат вкладов;
  • выберите обанкротившийся банк, в котором имели счет. Если деньги держали в нескольких банках, заявки подаются отдельно;
  • выберите карту «єПідтримка», на которую поступят средства. Счет должен быть в банке-агенте Фонда, являющемся участником услуги. Или сразу в приложении можно открыть в несколько кликов новую карточку «єПідтримка» в одном из банков-агентов Фонда;
  • уточните контактные данные для связи;
  • проверьте заявку;
  • подпишите заявку «Дия.Подписью».

Дистанционные выплаты осуществляют шесть банков-агентов: ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Банк Пивденный, ПУМБ и Таскомбанк.

Возмещение средств

В Фонде также напомнили, что после вступления в силу Закона Украины № 2180-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения введено норму о 100% возмещении средств по банковским вкладам.

Это означает, что вкладчикам банков, в отношении которых принято решение о выводе из рынка во время действия этой нормы, Фонд возмещает полную сумму их вкладов, включая проценты, по состоянию на день начала процедуры вывода.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами