Фонд гарантирования вкладов расширил список банков-агентов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц расширил список банков-агентов, через которые осуществляется выплата средств клиентам ликвидированных банков, до 15 учреждений. К подключенным к Автоматизированной системе выплатам банков-агентов Фонда присоединились Радабанк и А-Банк . Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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На сегодняшний день вкладчики обанкротившихся банков могут получить средства (наличными или на счет) как непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и ИНН, так и дистанционно, без физического посещения отделения банка.

Чтобы получить средства, не выходя из дома, вкладчик имеет возможность:

воспользоваться инструментом дистанционных онлайн выплат, который предлагают своим клиентам шесть банков-агентов Фонда;

подать заявление и получить возмещение на счет в банке-агенте через услугу «Возвращение вкладов» в приложении «Дия».

Отмечается, что по состоянию на май 2024 40% всех выплат были осуществлены именно в онлайн-режиме, в частности, через услугу «Возвращение вкладов» в «Дие».

Как получить услугу в «Дие»

авторизуйтесь в приложении;

откройте раздел Услуги — Возврат вкладов;

выберите обанкротившийся банк, в котором имели счет. Если деньги держали в нескольких банках, заявки подаются отдельно;

выберите карту «єПідтримка», на которую поступят средства. Счет должен быть в банке-агенте Фонда, являющемся участником услуги. Или сразу в приложении можно открыть в несколько кликов новую карточку «єПідтримка» в одном из банков-агентов Фонда;

уточните контактные данные для связи;

проверьте заявку;

подпишите заявку «Дия.Подписью».

Дистанционные выплаты осуществляют шесть банков-агентов: ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Банк Пивденный, ПУМБ и Таскомбанк.

Возмещение средств

В Фонде также напомнили, что после вступления в силу Закона Украины № 2180-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения введено норму о 100% возмещении средств по банковским вкладам.

Это означает, что вкладчикам банков, в отношении которых принято решение о выводе из рынка во время действия этой нормы, Фонд возмещает полную сумму их вкладов, включая проценты, по состоянию на день начала процедуры вывода.