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12 июня 2024, 15:30 Читати українською

CoinW запускает конкурс с призовым фондом $1 млн приуроченный к Евро 2024

На криптовалютной бирже CoinW начинается голевая феерия посвященная Чемпионату Европы по футболу 2024. Призовой фонд конкурса составит $1 миллион, а старт намечен на 13 июня.

В рамках конкурса текущие пользователи биржи и новички получают возможность зарабатывать баллы, а далее обменивать их на ценный подарки. Баллы можно заработать выполняя регистрацию, депозит, подписку на социальные сети, торговые задания на фьючерсном, ETF или спотовом рынках, предугадывать победителей матчей Чемпионата Европы по футболу 2024 и т. д.

Участники, которые дали свой прогноз на все 51 матч, получат супербонус 100 USDT, а те которые правильно предсказали результат всех матчей — дополнительный супер бонус 500 USDT. Общий призовой фонд в 100 000 USDT распределяется в порядке очереди.

Период проведения: 13 июня 2024 — 18 июля 2024

Для участия в конкурсе, перейдите по ссылке на страницу конкурса и нажмите на кнопку «Регистрация». Далее дождитесь старта кампании и сразу приступите к выполнению заданий. Помните, что призовой пул ограничен, а подарки будут розданы в порядке живой очереди согласно принципа «Первым пришёл первым обслужен».

Заработанные токены можно обменять на супер бонусы различного номинала, мерч с автографом Андреа Пирло, Apple технику, криптовалюты и даже 7-дневный тур по Европе!

Прогнозы на победителя Чемпионата Европы 2024, обладателей 2 и 3 места можно делать начиная с матчей 1/8 финала и не позднее чем за 3 часа до полуфиналов. Участники, которые дадут верный прогноз на результат финала, получат супер бонус 50 USDT. Общий призовой фонд в 50 000 USDT распределяется в порядке очереди.

Источник: Минфин
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