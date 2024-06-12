Газпром проиграл 13 млрд евро германскому партнеру. Uniper разрывает контракты на поставку газа

Немецкая компания Uniper решила расторгнуть свои долгосрочные контракты с российской государственной компанией «Газпром экспорт» на поставку российского газа. Об этом сообщает пресс-служба Uniper.

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Это решение стало возможным после того, как 7 июня арбитражный трибунал присудил Uniper право расторгнуть контракты и взыскать с «Газпром экспорта» более 13 млрд евро компенсации за объемы газа, не поставленные «Газпром экспортом» с середины 2022 года.

Несмотря на то, что с июня 2022 года были поставлены лишь ограниченные объемы газа, а с конца августа 2022 года — никаких объемов газа, долгосрочные контракты на поставку газа между двумя компаниями все еще были юридически действующими, а отдельные контракты продолжали существовать до середины 2030-х годов.

После того как Uniper понесла значительные убытки из-за ограничения поставок российского газа, в конце 2022 года компания инициировала арбитражное производство против «Газпром экспорта».

Вариант разрешения спора через арбитражный суд был согласован в договоре и ранее применялся в отношении других споров неоднократно использовался обеими сторонами. Арбитражный суд, расположенный в Стокгольме, принял решение по швейцарскому законодательству.

Отмечается, что решение арбитража является юридически обязательным и окончательным.