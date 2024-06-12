NovaPay запускает продукт по кредитованию бизнеса

Новый продукт создан для развития и поддержки малого и среднего бизнеса, а именно для ФОП, резидентов Украины и клиентов Новой почты и NovaPay. Об этом говорится в сообщении компании.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно о программе

«Программа кредитования от NovaPay для ФОП, сотрудничающих с группой компаний, делится на два типа кредитов: краткосрочный и долгосрочный, — говорит Игорь Приходько, финансовый директор NovaPay. — Краткосрочный кредит — до 3 месяцев — от 50 000 до 500 000 гривен, его базовая процентная ставка — 30% годовых. Возврат кредита — в конце срока кредитования. Долгосрочный кредит — до 2 лет — на сумму от 100 000 до 1 000 000 гривен, базовая процентная ставка — 30% годовых. Возврат кредита — ежемесячно, аннуитетными платежами».

Как оформить кредит

Чтобы оформить кредит, предприниматель должен быть резидентом Украины, клиентом Новой почты и NovaPay, иметь стабильный доход и открытый платежный счет в NovaPay, а также:

подготовить необходимый пакет документов;

получить одобрение суммы и типа кредита;

подписать кредитный договор.

Напомним

В конце 2022 г. NovaPay запустил свой первый кредитный продукт для частных клиентов — Посылка в кредит. За полтора года его работы компания выдала более 132 тыс. кредитов на сумму около 850 млн грн.