Новый продукт создан для развития и поддержки малого и среднего бизнеса, а именно для ФОП, резидентов Украины и клиентов Новой почты и NovaPay. Об этом говорится в сообщении компании.
NovaPay запускает продукт по кредитованию бизнеса
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Что известно о программе
«Программа кредитования от NovaPay для ФОП, сотрудничающих с группой компаний, делится на два типа кредитов: краткосрочный и долгосрочный, — говорит Игорь Приходько, финансовый директор NovaPay. — Краткосрочный кредит — до 3 месяцев — от 50 000 до 500 000 гривен, его базовая процентная ставка — 30% годовых. Возврат кредита — в конце срока кредитования. Долгосрочный кредит — до 2 лет — на сумму от 100 000 до 1 000 000 гривен, базовая процентная ставка — 30% годовых. Возврат кредита — ежемесячно, аннуитетными платежами».
Как оформить кредит
Чтобы оформить кредит, предприниматель должен быть резидентом Украины, клиентом Новой почты и NovaPay, иметь стабильный доход и открытый платежный счет в NovaPay, а также:
- подготовить необходимый пакет документов;
- получить одобрение суммы и типа кредита;
- подписать кредитный договор.
Напомним
В конце 2022 г. NovaPay запустил свой первый кредитный продукт для частных клиентов — Посылка в кредит. За полтора года его работы компания выдала более 132 тыс. кредитов на сумму около 850 млн грн.
Комментарии - 5
нехай в загальну суму входять їх спекулятивні тарифи — все одно, за такою вартістю (6,5 тис грн) це посилки з Луни ?