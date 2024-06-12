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12 июня 2024, 14:20 Читати українською

NovaPay запускает продукт по кредитованию бизнеса

Новый продукт создан для развития и поддержки малого и среднего бизнеса, а именно для ФОП, резидентов Украины и клиентов Новой почты и NovaPay. Об этом говорится в сообщении компании.

Новый продукт создан для развития и поддержки малого и среднего бизнеса, а именно для ФОП, резидентов Украины и клиентов Новой почты и NovaPay.
Фото: me.gov.ua

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Что известно о программе

«Программа кредитования от NovaPay для ФОП, сотрудничающих с группой компаний, делится на два типа кредитов: краткосрочный и долгосрочный, — говорит Игорь Приходько, финансовый директор NovaPay. — Краткосрочный кредит — до 3 месяцев — от 50 000 до 500 000 гривен, его базовая процентная ставка — 30% годовых. Возврат кредита — в конце срока кредитования. Долгосрочный кредит — до 2 лет — на сумму от 100 000 до 1 000 000 гривен, базовая процентная ставка — 30% годовых. Возврат кредита — ежемесячно, аннуитетными платежами».

Как оформить кредит

Чтобы оформить кредит, предприниматель должен быть резидентом Украины, клиентом Новой почты и NovaPay, иметь стабильный доход и открытый платежный счет в NovaPay, а также:

  • подготовить необходимый пакет документов;
  • получить одобрение суммы и типа кредита;
  • подписать кредитный договор.

Напомним

В конце 2022 г. NovaPay запустил свой первый кредитный продукт для частных клиентов — Посылка в кредит. За полтора года его работы компания выдала более 132 тыс. кредитов на сумму около 850 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+27
torn
torn
12 июня 2024, 14:30
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
+
+12
torn
torn
12 июня 2024, 14:34
#
Цих ФОПів NovaPay і так обдирає, як липку, а тепер ще й кредити під 30%, у вас совість взагалі є? Чи вони думають что всі їх корпоративні клієнти зі стокгольмським синдромом.
+
0
Krop06
Krop06
12 июня 2024, 14:37
#
Якщо там немає інших платежів, то 30% це на даний момент чудова ставка для кредита без застави
+
0
stas12345
stas12345
12 июня 2024, 15:49
#
Пользуйтесь УкрПочтой
+
0
vfp
vfp
12 июня 2024, 14:59
#
«Наприкінці 2022 року NovaPay запустив свій перший кредитний продукт для приватних клієнтів — Посилка в кредит. За півтора роки його роботи компанія видала понад 132 тис. кредитів на суму близько 850 млн грн.»
нехай в загальну суму входять їх спекулятивні тарифи — все одно, за такою вартістю (6,5 тис грн) це посилки з Луни ?
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