Курс валют на 12 июня: доллар и евро незначительно подорожали

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и потерял 1 копейку в продаже. Евро не изменилось в продаже и покупке.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,37−40,90 грн. Евро покупают за 43,50 грн, а продают за 44,30 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,80−40,89, евро — 44,15−44,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,51−40,55 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,52−43,55 грн/евро.

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