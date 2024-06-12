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12 июня 2024, 11:24 Читати українською

GM объявила выкуп своих акций на $6 млрд и повысила дивиденды на треть

Совет директоров General Motors утвердил программу выкупа акций компании на сумму до $6 млрд, сообщается в пресс-релизе американского автопроизводителя.

Совет директоров General Motors утвердил программу выкупа акций компании на сумму до $6 млрд, сообщается в пресс-релизе американского автопроизводителя.
Фото:depositphotos

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Что известно

«Инвестиции GM в бренды и продуктовый портфель за последние несколько лет, а также операционная дисциплина компании обеспечивают стабильно высокий рост выручки, маржи и свободного денежного потока, — сказал исполнительный вице-президент и главный финансовый директор компании Пол Джейкобсон. — Это позволяет нам продолжать возвращать деньги акционерам».

GM в ноябре прошлого года анонсировала ускоренный buyback объемом $10 млрд. Кроме того, в рамках ранее объявленной программы выкупа акций оставались неиспользованными $1,4 млрд.

В первом квартале 2024 года компания купила свои бумаги на $300 млн и планирует использовать оставшиеся $1,1 млрд до окончания второго квартала, отмечается в сообщении.

Повышение дивидендов

Кроме того, GM повысила квартальные дивиденды на треть — до 12 центов на акцию с 9 центов.

В результате теперь компания намерена вернуть акционерам в первом полугодии 2024 года $1,7 млрд. Для сравнения, в 2023 году выплаты составляли $11,6 млрд, в 2022 году — $2,8 млрд.

Котировки акций автопроизводителя растут на 1,4% в ходе торгов во вторник. За последние 12 месяцев рыночная стоимость GM выросла на 28,5% (до $54,3 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 22,2%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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