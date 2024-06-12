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12 июня 2024, 10:48 Читати українською

Всемирный банк прогнозирует рост мирового ВВП на 2,6% в 2024 году

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост мировой экономики на 2,6% в 2024 году (в январе ожидалось 2,4%), затем рост ускорится до 2,7% в 2025—2026 гг.

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост мировой экономики на 2,6% в 2024 году (в январе ожидалось 2,4%), затем рост ускорится до 2,7% в 2025—2026 гг.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПрогноз по ВВППрогноз подразумевает, что в течение 2024−2026 гг. страны, которые в совокупности составляют более 80% населения мира и мирового ВВП, будут по-прежнему расти медленнее, чем в допандемийное десятилетие, отмечается в сообщении ВБ.
Фото:depositphotos

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Прогноз по ВВП

Прогноз подразумевает, что в течение 2024−2026 гг. страны, которые в совокупности составляют более 80% населения мира и мирового ВВП, будут по-прежнему расти медленнее, чем в допандемийное десятилетие, отмечается в сообщении ВБ.

В государствах с развивающейся экономикой среднегодовые темпы подъема ВВП в 2024—2025 гг. ожидаются на уровне 4%, что несколько ниже прошлогоднего показателя. Рост в странах с низкими доходами населения ускорится до 5% в текущем году по сравнению с 3,8% в 2023 году.

В развитых государствах прогнозируется повышение экономики на 1,5% в 2024 году и на 1,7% в следующем году.

«Спустя четыре года после потрясений, вызванных пандемией, конфликтами, инфляцией и ужесточением денежно-кредитной политики, похоже, что рост глобальной экономики стабилизируется, — заявил главный экономист и старший вице-президент В Б Индермит Гилл, слова которого приводятся в сообщении. — Вместе с тем, темпы роста будут не такие высокие, как до 2020 года».

При этом он отметил, что перспективы беднейших стран мира внушают еще большую обеспокоенность. «Они сталкиваются с тяжелым бременем обслуживания долга, сокращением торговых возможностей и климатическими явлениями, которые обходятся дорого для экономики этих стран. Развивающимся странам необходимо найти способы стимулирования частных инвестиций, снижения государственного долга, совершенствования образования, здравоохранения и базовой инфраструктуры», — полагает экономист.

В 2024 году ожидается замедление глобальной инфляции до 3,5%, а в 2025 году — до 2,9%, однако это ослабление не такое значительное, как прогнозировалось еще полгода назад, говорится в отчете банка. В результате, ожидается, что центральные банки многих стран продолжат действовать осторожно при снижении ключевых процентных ставок.

Глобальные процентные ставки, по всей вероятности, останутся высокими относительно показателей последних десятилетий и в 2025—2026 годах составят в среднем около 4% годовых, что примерно вдвое выше, чем в среднем в 2000—2019 годах.

«Хотя цены на продовольствие и энергоносители снизились во всех регионах мира, базовая инфляция остается относительно высокой и, вероятно, сохранится на таком же уровне, — отмечает заместитель главного экономиста и директор группы прогнозов В Б Айхан Косе. — Это может побудить центральные банки крупнейших развитых стран отложить снижение процентных ставок. Сохранение более высоких ставок в течение более длительного периода будет означать ужесточение условий на мировых финансовых рынках и значительное замедление темпов роста в развивающихся странах».

Ожидается, что ВВП США в 2024 году увеличится на 2,5%, в последующие два года — на 1,8%.

Экономика еврозоны, по прогнозам ВБ, вырастет на 0,7% в этом году, на 1,4% в 2025 году и на 1,3% в 2026 году. Для Японии эти показатели предполагаются соответственно на уровне 0,7%, 1% и 0,9%, для Китая — 4,8%, 4,1% и 4%, для Турции — 3%, 3,8% и 4,3%, для Бразилии — 2%, 2,2% и 2%.

ВБ прогнозирует, что объем мировой торговли в 2024 году повысится на 2,5%, в последующие два года — на 3,4%.

Также ожидается, что средняя цена нефти в этом году составит $84 за баррель, в 2025 году опустится до $79 за баррель, а в 2026 году — до $78,1 за баррель.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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