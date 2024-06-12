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12 июня 2024, 9:37 Читати українською

Нацбанк применил меры влияния к 14 финансовым учреждениям

Нацбанк применил к ООО «ФК «Голден Коин» (ЕГРПОУ 44245822) меру влияния в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных при надзоре нарушений и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.

Нацбанк применил к ООО «ФК «Голден Коин» (ЕГРПОУ 44245822) меру влияния в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных при надзоре нарушений и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКого оштрафовалиТакже Национальный банк применил к восьми финансовым компаниям меры влияния в виде наложения штрафа и к трем финансовым компаниям и двум ломбардам меры влияния в виде письменного предупреждения — за несвоевременное представление регулятору отчетности за IV квартал 2023 года и/или 2023 год, I квартал 2024 года.
Фото:depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кого оштрафовали

Также Национальный банк применил к восьми финансовым компаниям меры влияния в виде наложения штрафа и к трем финансовым компаниям и двум ломбардам меры влияния в виде письменного предупреждения — за несвоевременное представление регулятору отчетности за IV квартал 2023 года и/или 2023 год, I квартал 2024 года.

Штрафы наложены на:

  • ООО «Деньги 247» (ЕГРПОУ 41803222);
  • ООО «А Б Файненшиал Груп» (ЕГРПОУ 41918068);
  • ООО «ФК «Кредитон» (ЕГРПОУ 41361657);
  • ООО «ФК «Централ Финанс» (ЕГРПОУ 40371994);
  • ООО «Современный Факторинг» (ЕГРПОУ 35310044);
  • ООО «Авто-Лизинг» (ЕГРПОУ 42278777);
  • ООО «ФК «Манита» (ЕГРПОУ 42585871);
  • ООО «Кардсервис» (ЕГРПОУ 39551837).

Штрафы подлежат уплате в течение месяца со дня вступления в силу решений Комитета по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

Письменная предупреждение

Меры воздействия в виде письменного предупреждения применены к:

  • ООО «Лизинговая компания «Д ЭНД Д» (ЕГРПОУ 37995534);
  • ООО «Лизинг Эксперт» (ЕГРПОУ 44278389);
  • ООО «ПФС Украина» (ЕГРПОУ 37164056);
  • ПО «Альт-Ломбард» (ЕГРПОУ 32556378);
  • ПО Ломбард «Галицкий «Даниляк и Компания» (ЕГРПОУ 39460624).

Указанные учреждения обязаны в срок до 10 июля 2024 устранить недостатки в деятельности по неосуществлению надлежащего контроля за своевременностью представления регулятору отчетности и принять меры для недопущения аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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