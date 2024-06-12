Нацбанк применил к ООО «ФК «Голден Коин» (ЕГРПОУ 44245822) меру влияния в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных при надзоре нарушений и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.
Нацбанк применил меры влияния к 14 финансовым учреждениям
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Кого оштрафовали
Также Национальный банк применил к восьми финансовым компаниям меры влияния в виде наложения штрафа и к трем финансовым компаниям и двум ломбардам меры влияния в виде письменного предупреждения — за несвоевременное представление регулятору отчетности за IV квартал 2023 года и/или 2023 год, I квартал 2024 года.
Штрафы наложены на:
- ООО «Деньги 247» (ЕГРПОУ 41803222);
- ООО «
А Б ФайненшиалГруп» (ЕГРПОУ 41918068);
- ООО «ФК «Кредитон» (ЕГРПОУ 41361657);
- ООО «ФК «Централ Финанс» (ЕГРПОУ 40371994);
- ООО «Современный Факторинг» (ЕГРПОУ 35310044);
- ООО «Авто-Лизинг» (ЕГРПОУ 42278777);
- ООО «ФК «Манита» (ЕГРПОУ 42585871);
- ООО «Кардсервис» (ЕГРПОУ 39551837).
Штрафы подлежат уплате в течение месяца со дня вступления в силу решений Комитета по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.
Письменная предупреждение
Меры воздействия в виде письменного предупреждения применены к:
- ООО «Лизинговая компания «Д ЭНД Д» (ЕГРПОУ 37995534);
- ООО «Лизинг Эксперт» (ЕГРПОУ 44278389);
- ООО «ПФС Украина» (ЕГРПОУ 37164056);
- ПО «Альт-Ломбард» (ЕГРПОУ 32556378);
- ПО Ломбард «Галицкий «Даниляк и Компания» (ЕГРПОУ 39460624).
Указанные учреждения обязаны в срок до 10 июля 2024 устранить недостатки в деятельности по неосуществлению надлежащего контроля за своевременностью представления регулятору отчетности и принять меры для недопущения аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности.
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