Украина и почти 50 партнеров основали Skills Alliance более чем на 700 млн евро

Правительства Украины и Германии и около 50 стран, доноров, международных партнеров и представителей бизнес-сообщества создали Skills Alliance. Цель инициативы — предоставить возможность переквалификации или квалификации более 180 000 человек в течение следующих трех лет. В ближайшие три года на эти нужды планируют выделить 700 млн евро .

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Зачем нужен Альянс

В настоящее время на рынке труда в Украине наблюдается структурная безработица. Она особенно ощутимо в секторах, необходимых для восстановления и реконструкции, таких как строительство, транспорт, ИТ, инженерия и здравоохранение. Для решения этих проблем, чтобы обеспечить достаточное количество квалифицированных работников, был создан этот Альянс.

Он, прежде всего, направлен на обучение молодежи, внутренне перемещенных лиц и женщин. Первоочередно обучение будет направлено на украинцев внутри страны. Но доступ к нему будут иметь и украинцы, проживающие за границей.

«Украина работает над восстановлением не дожидаясь завершения войны. Но один из главных вызовов на этом пути — структурная безработица, то есть когда в определенных профессиях нет кадров, хотя искателей работы на рынке достаточно. Для восстановления же нужны специалисты. Поэтому, чтобы украинцы смогли приобрести навыки, необходимые для восстановления, мы создали Skills Alliance», — подчеркнула министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, эта инициатива должна создать условия для того, чтобы украинцы учились, приобретали новую квалификацию, как в Украине, так и за рубежом. Также инициатива улучшит перспективы трудоустройства украинской молодежи, внутренне перемещенных лиц, ветеранов и создаст условия для возвращения украинцев из-за границы.

Кто может присоединиться к Альянсу

Присоединиться к Skills Alliance может любой желающий. Ведь это общий проект, который объединит многочисленные уже реализуемые программы или те, которые только планируются к реализации.

Какие страны вошли в Альянс

В альянс вошли такие страны как Бельгия, Эстония, Европейский Союз (ЕС), Франция, Германия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Республика Корея, Швеция, Великобритания, Украина, Швейцария, а также различные международные денежные учреждения и организации. Также частные компании, такие как: Abt Global, Bayer, Google, PricewaterhouseCoopers (PWC), Scania.