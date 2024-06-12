Отключение света: В Укрэнерго назвали графики на 12 июня

12 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 15:00 до 23:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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Какая причина

Причиной в Укрэнерго назвали рост энергопотребления из-за жары.

Дефицит в энергосистеме

В жаркую погоду в Украине этим летом прогнозируется рост потребления электроэнергии, и соответственно увеличится дефицит.

В Национальной энергетической компании «Укрэнерго» ожидают, что в середине лета ситуация в энергосистеме страны может быть самой тяжелой.