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11 июня 2024, 19:31 Читати українською

Укрэнерго получит грант на 15 миллионов евро от KfW на восстановление подстанций

Укрэнерго получит грант в 15 млн евро от Немецкого банка развития KfW. Об этом заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий по результатам подписания соответствующего соглашения во время Ukraine Recovery Conference в Берлине.

Укрэнерго получит грант в 15 млн евро от Немецкого банка развития KfW.
Фото: pixabay.com

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По его словам, средства будут направлены на закупку критически важного оборудования и возобновление высоковольтных подстанций после российских террористических атак.

Новое кредитное соглашение

Кудрицкий также добавил, что вчера с KfW было подписано новое кредитное соглашение на 30,4 млн евро. Средства будут направлены на модернизацию объектов Укрэнерго и усиление синхронной работы с ENTSO-E.

Всего за время полномасштабной войны Укрэнерго привлекло 224 млн евро международной поддержки от KfW.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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82845392
82845392
11 июня 2024, 20:29
#
> відновлення високовольтних підстанцій

А если по ним опять жахнут? Может, начинать их под землей размещать, или что-то в этом роде?
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