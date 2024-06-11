Укрэнерго получит грант в 15 млн евро от Немецкого банка развития KfW. Об этом заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий по результатам подписания соответствующего соглашения во время Ukraine Recovery Conference в Берлине.
Укрэнерго получит грант на 15 миллионов евро от KfW на восстановление подстанций
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По его словам, средства будут направлены на закупку критически важного оборудования и возобновление высоковольтных подстанций после российских террористических атак.
Новое кредитное соглашение
Кудрицкий также добавил, что вчера с KfW было подписано новое кредитное соглашение на 30,4 млн евро. Средства будут направлены на модернизацию объектов Укрэнерго и усиление синхронной работы с ENTSO-E.
Всего за время полномасштабной войны Укрэнерго привлекло 224 млн евро международной поддержки от KfW.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
А если по ним опять жахнут? Может, начинать их под землей размещать, или что-то в этом роде?